Cengiz Topel Open Golf Turnuvası şampiyonu Chris Moores

Golf Federasyonu organizasyonu ile gerçekleşen Cengiz Topel Open Golf Turnuvası Şampiyonu 40 Puan ile Chris Moores oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 10 Mart Pazar gün, Golf Federasyonu organizasyonu ile gerçekleşen Cengiz Topel Open Golf Turnuvası Şampiyonu 40 Puan ile Chris Moores oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 37 Puan ile Mahmut Kahraman Net İkincisi olurken, Vincent Allan da 36 Puan ile Net üçüncülüğünü elde etti.

Turnuva’nın Gross Birinciliğini 24 Puan ile John Alexander Murray alırken, turnuvanın diğer özel ödülleri olan Nearest to the Pin ödülünü Chris Moores, Longest Drive ödülünü de John Alexander Murray kazandı.

Turnuva sonrası, Golf Federasyonu Başkanı Ali Ratip Doğruer ve CMC Golf Kulübü Kaptanı Bob Hodge tarafından kazananlara ödülleri takdim edildi.