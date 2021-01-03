Cemal Balses Stadı yemyeşil

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi şartları nedeniyle 2020 – 2021 sezonunu kulüplerin onayı ile iptal etmesinedeniyle futbolun durması, stad zeminlerinin toparlanmasını sağladı.

K-PET Birinci Ligin Doğu bölgesi ekiplerinden Mormenekşe’nin maçlarını oynadığı Cemal Balses Stadının zemini de oldukça iyi bir durumda bulunuyor.

Düzenli olarak bakımı ve ilaçlaması yapılanCemal Balses Stadının zemininin yanı sıra kale arkasındaki çim alan da oldukça iyi bakılıyor.

