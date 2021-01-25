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Çarka’nın zamansız vefatı, Değirmenlik camiasını üzdü

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Çarka’nın zamansız vefatı, Değirmenlik camiasını üzdü
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K-PET Birinci Lig ekiplerinden Değirmenlik Spor Kulübünde Ahmet Erbay başkanlığındaki yönetim kurulu, COVID – 19’dan hayatını kaybeden en genç yaştaki hasta olan, kulübün eski futbolcusu 40 yaşındaki Salih Çarka’nın vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.
Değirmenlik Spor Kulübünün mesajında “Kulübümüzün eski sporcusu Salih Çarka’nın erken yaşta vefatı bizleri derinden üzmüştür.Ailesine tüm sevenlerine Allah sabırlar versin.Başımız sağolsun.” ifadeleri kullanıldı.
 
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