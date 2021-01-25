Kickboks hakemleri yeni sezona hazırlanıyor

Kickboks hakemleri, Kickboks Hakem Komitesi başkanının sorumluluğunda Kickboks oyun kuralları uygulamalı olarak çalışarak 2021 sezonuna hazırlanıyor.

Kickboks hakemleri Ocak ayında, Kickboks Hakem Komitesi başkanının sorumluluğunda Mağusa’da Erdem Akademi Spor Derneği Salonunda ve Lefkoşa’da Şimşek Savunma Sanatları Derneği Salonunda, kickboks oyun kurallarını uygulamalı çalışarak 2021 sezonuna hazırlanıyor.

Kickboks Hakem Komitesi başkanı Vedat Yayar, uygulamalı çalışmaların hem hakemlerimiz için hem de sporcular için yararlı olduğunu söyleyerek, bu tür çalışmalara federasyona bağlı diğer derneklerin salonlarında devam edeceklerini belirtti.



