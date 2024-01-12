Cahitoğlu’ndan milli yüzücü Emre Ersoy’a destek sözü

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu milli yüzücü Emre Ersoy’u kabul etti. Kabulde konuşan Cahitoğlu “Başarılı sporcumuz Emre Ersoy’un yanındayız ve başarılarının devamı için elimizden gelen desteği vereceğiz”

Spordan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Milli yüzücü Emre Ersoy’u Başbakanlık’ta kabul ederek Emre Ersoy’un yapacağı çalışmaları hakkında bilgi aldı.Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Başbakanlık’ta gerçekleşen görüşmede Emre Ersoy’un 2024 yılı kamp ve faaliyet programı ile ilgili yapacağı çalışmalar hakkında bilgi alarak, Emre Ersoy’un önümüzdeki dönemde yapacağı organizasyon hazırlıkları ve planladığı yarışları için Başbakanlık olarak destek verileceğini belirtti.Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu; “Emre Ersoy yüzme sporunda birçok başarıya sahip olan, ülkemizin gençliğine güzel bir örnek olan sporcumuzdur. Bizler de bu bağlamda Başbakanlık ve Spor Dairesi olarak Emre Ersoy’un hedeflerine ulaşmak için yapacağı faaliyetlerin destekçisi olacağımızı belirtmek isteriz. Başarılı sporcumuz Emre Ersoy’un yanındayız ve başarılarının devamı için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.