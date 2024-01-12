Hentbol U18’de şampiyonlar belirlendi

Hentbolda Tolga Kınacı U18 liginde dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından şampiyonlar belirlendi. Erkeklerde YDÜ’nin şampiyonlukla tamamladığı ligi, kadınlarda ise DİGEM şampiyon olarak noktaladı.Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda kadınlar mücadelesinde DİGEM UKÜ’yü mağlup ederek ipi göğüslerken, erkekler mücadelesinde ise seriye mağlup başlayan YDÜ, Yükseliş takımını mağlup ederek Tolga Kınacı U18 ligini şampiyon olarak tamamladı. Dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından Kadınlarda DİGEM sezonu şampiyon olarak noktalarken, UKÜ ligi ikinci, Şahlan takımı ise sezonu üçüncü olarak tamamladı. Erkeklerde ise YDÜ’nün şampiyonluğu ile tamamlanan U18 liginde Yükseliş ikinci UKÜ ise üçüncü olarak ligi tamamladı.