Cahitoğlu, Taksim Sahası için tarih verdi: Çalışmalar 15 Aralık’ta tamamlanmış olacak

Başbakanlık Spor Dairesi, tarihi Taksim Sahası’nı yeniden hayata geçirebilmek için başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Taksim Sahası’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Çalışmalarla ilgili olarak açıklama yapan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Taksim Sahası’nı yeniden ülke gençliğine kazandırmak adına başlattıkları çalışmaların sonuna geldiklerini söyledi. Cahitoğlu, Haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptıkları protokol sonrasında Taksim Sahası ile ilgili olarak başlattıkları çalışmaların hızla tamamlanma noktasına geldiğini belirtti.

Zemin tesviyesinin hazır olduğunu, direnaj sisteminin de tamamlandığını ifade eden Cahitoğlu, zemine serilecek halının en geç yarın ülkede olacağının müjdesini verdi.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, her şeyin yolunda gitmesi durumunda 15 Aralık tarihinde sahadaki tüm çalışmaların tamamlanmış olacağını söyledi.

