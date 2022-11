Yakın Doğu’dan sağlığa dev bir yatırım daha

Yakın Doğu Oluşumu ülkeye dev bir yatırım daha yaptı. YDÜ Hastanesi Yeniboğaziçi, görkemli bir törenle açıldı. Son teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü yapısıyla bütün branşlarda hizmet verecek olan YDÜ Hastanesi Yeniboğaziçi, bölgede hayat kurtaran uygulamaları gerçekleştiren tek sağlık üssü olarak büyük bir ihtiyacı karşılayacak

Yakın Doğu Oluşumu’nun Yeniboğaziçi’nde yatırımını tamamladığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi görkemli bir törenle açılarak bölge halkına hizmet vermeye başladı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, milletvekilleri, kaymakamlar, YÖDAK Başkanı, rektörler ve belediye başkanlarının katıldığı törene bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi.KKTC’nin yerli otomobil markası GÜNSEL’in ilk modeli B9’un 13 prototipi de tören alanında hazır bulundu. Açılış konuşmalarından önce Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencileri korosu tarafından konser verildi.27 Kasım’da gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde başlayan seçim yasakları nedeniyle siyasilerin konuşmadığı törende; açılış konuşmalarını sırasıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel yaptı.Üç katlı binası ile 15 bin metrekare kapalı alanda 100 yatak kapasitesine çıkabilecek olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, son teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü yapısıyla bütün branşlarda hizmet verirken; Gazimağusa ve İskele bölgelerinde anjiyo, koroner ve genel yoğun bakım, MR ve tomografi gibi hayat kurtaran uygulamaları gerçekleştiren tek sağlık üssü olarak büyük bir ihtiyacı karşılayacak.Açılışla birlikte Yeniboğaziçi’nde hizmet vermeye başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sahip olduğu yüksek teknolojik donanımı, yetkin hekim kadrosu ve deneyimli sağlık çalışanlarından oluşan ekibiyle ile başta kalp ve damar cerrahisi olmak üzere; dahiliye, genel cerrahi, çocuk sağlığı, kadın doğum, üroloji, nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs hastalıkları, beslenme ve diyetetik, göz, deri, kulak-burun-boğaz, enfeksiyon hastalıkları, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, ortopedi ile aile hekimliği branşlarında hizmet veriyor. Tam donanımlı acil servisi ve yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanleri ile Yeniboğaziçi’ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, bölge halkının kaliteli sağlık hizmetlerini karşılarken, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile sağlık turizmi alanında da ülkeye önemli bir katkı sunacak.Konuşmasına “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanemizin 20 Temmuz 2010’da hizmete açılması, sağlık alanında, ülkemizin gününün ve geleceğinin güvence altına alındığı çok önemli bir milattı” sözleriyle başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “2016’da, Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutladığımız 15 Kasım’da Girnemizde, hizmete açtığımız Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanemiz, bu miladı taçlandırdı. Bugün ise, Cumhuriyetimizin 39’uncu yaşını kutladığımız bir başka Cumhuriyet Haftası’nda; Karpazdan Gazimağusa’ya kadar uzanan geniş bir bölgede, halkımıza son teknolojik donanımı ve tam teşekküllü alt yapısıyla sağlık hizmeti verecek yeni hastanemizin açılışını yapıyor olmanın gurur ve mutluluğunu taşıyoruz” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinin ülke sağlığına yaptığı katkıyı sayılarla ifade eden Prof. Dr. Günsel, “Bugüne kadar hastanelerimize 2,5 milyon kişi tedavi olmak için başvurdu. Dikkatinizi çekmek isterim ki, bu sayı ülke nüfusumuzun yaklaşık 6,5 katı. Ayrıca, 226 bin insanımız hastanelerimizde yatarak tedavi gördü, 50 bine yakın ameliyat gerçekleştirdik ve 6 bin bebek dünyaya gözlerini hastanelerimizde açtı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanemiz ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanemize, Yeniboğaziçi’nde açılışını yaptığımız Yakın Doğu Üniversitesi Hastanemizin de eklenmesiyle bu sayılar yükselmeye devam edecek” dedi.“Son teknoloji ile donatılan tam teşekküllü hastanelerimizle bir yandan insanımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılayarak, devletimiz ve ülkemiz sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletiyor; diğer yandan sağlık turizmi ile ekonomimize katma değerli yeni bir kalem ekliyoruz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yeniboğaziçi’ne ve bölgeye yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.“Yatırımını tamamlayarak kullanıma aldığımız kapalı spor salonumuz ve 750 bin adet basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sağlayacak Büyük Kütüphanemizin resmi açılışını da ilerleyen dönemde gerçekleştireceğiz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yeniboğaziçi, Gazimağusa ve İskelemizin cazibesini ve burada yaşayan insanların hayat kalitelerini yukarıya çekecek yeni yatırımlara devam edeceğiz. Yeniboğaziçi Belediyemizle imzaladığımız protokol kapsamında; ülkemizde sivil havacılığın ve havacılık eğitiminin gelişimine büyük bir ivme kazandıracak olan havaalanının temelini de yakın zamanda atacağız” ifadesini kullandı.ŞANLIDAĞYakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin de sahip olduğu tam teşekküllü alt yapısı ile bölge halkının yaşam standartlarını yukarı çekeceğinden ve kendilerini çok daha güvende hissetmelerini sağlayacağından şüphe yok. Tıpkı, Lefkoşa ve Girne’de halkımıza hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanelerimizin sağladığı gibi” dedi.Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nin sundukları sağlık hizmetiyle ülkeye önemli bir katkı sunduğunu söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Aynı zamanda tıp fakültesi hastaneleri olarak hizmet veren hastanelerimiz, ülkemizdeki tıp eğitimine büyük bir katkı sağlayarak geleceğin doktorlarının yetişmesine de olanak sağlıyorlar. Girne Üniversitemiz Tıp Fakültesi ilk mezunlarını geçtiğimiz dönemde, Haziran 2022’de verdi. Yakın Doğu Üniversitemiz Tıp Fakültesi ise bugüne kadar 1.800 doktor yetiştirdi. Aynı şekilde bugüne kadar ülkemizde, yüzlerce hemşire ve sağlık teknisyeninin de deneyimli bir şekilde yetişmesinde hastanelerimiz büyük bir rol oynadı” ifadesini kullandı.Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasını, “Biliyoruz ve farkındayız ki; gücünü bilimden, bilgiden, akıldan almayan; sanatla ve kültürle yoğrulmayan hiç bir iz; kalıcı olamaz, amacına ulaşamaz. İşte bu nedenle Yakın Doğu Oluşumu’nun attığı her adım, imza attığı her bir proje gücünü bilimden ve akıldan alarak sanat ve kültürle yoğrularak hayata geçiriliyor. Bugün açılışını yaptığımız Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi de bunun en güzel sembollerinden biri olarak karşınızda duruyor” ifadesiyle sonlandırdı.PROF. DR. AŞKIN ALİ KORKMAZYakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz yeni açılan hastane ile ilgili teknik bilgiler aktardı. “Hastanemizin, ileri teknoloji donanımlı yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneleri, laboratuvar ve hasta odaları uluslararası kabul görmüş standartlarda inşa edilmiştir. Hastalarımızın hem medikal hem de diğer ihtiyaçlarını üstün standartlarda karşılayacaktır, hasta güvenliği ve hasta hakları ise her durumda en büyük önceliğimiz olacaktır” diyen Prof. Dr. Korkmaz, “15 bin metrekare kapalı alan ve 100 yatağa ulaşabilecek kapasitesi ile 3 kattan oluşan hastanemiz; koroner, yenidoğan, kalp cerrahisi ve genel yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra bölgede ilk olan üstün donanımlı koroner anjio ünitesi ve kalp cerrahisi ameliyathanesine de sahiptir” dedi.“Alanında uzman hekim kadrosu tarafından sunulan hizmetlerle, hem KKTC halkına hemde bölgede her gün artan yabancı nüfusa kaliteli sağlık hizmeti sunulacaktır” diyen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, “Sağlıkla ilgili bütün testlerin yapılabileceği tahlil laboratuvarları, tanıda etkin rolü bulunan en gelişmiş MR ve Tomografi gibi görüntüleme cihazlarının bulunduğu Radyoloji Merkezi, tamamen dijitalize doktor muayene odaları ile poliklinik hizmetlerini en üst düzeyde ve güven ortamında hastalarımıza sunacağız” ifadesini kullandı.