Cahitoğlu: Başarılı sporcularımıza desteğimiz devam edecek

Başbakanlık Müsteşarı Cahitoğlu, Atıcılık’ta Türkiye Şampiyonu olan Cemre Bumin’i kabul ederken, Başbakanlık olarak eldeki imkanlar çerçevesinde başarılı sporculara desteklerinin devam edeceğini vurguladı

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, milli sporcu Cemre Bumin’i kabul etti. Genç sporcuyu tebrik eden Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, ülkemiz sporcularının bireysel alanda da ne kadar yetenekli olduklarını bir kez daha gördüklerini belirterek, Başbakanlık olarak eldeki imkanlar çerçevesinde başarılı sporculara desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta Konya’da düzenlenen Skeet Türkiye Şampiyonası’nda Skeet dalında rekor kırarak Türkiye Şampiyonu olan Cemre Bumin, Skeet Türkiye Şampiyonası’nda 125’te 123 atarak Türkiye rekoru kırması yanında, final karşılaşmasında da 40 atışın 37’sinde hedefi bularak Türkiye genelinde şampiyonluğa ulaşmıştı.

