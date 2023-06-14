Avcılık Federasyonu, sıkıntılarını Maliye Bakanı’na aktardı

Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook ile Federasyon üretim Asbaşkanı Tayfun Çanakçı, Maliye Bakanı Alişan Şan ile görüşme yaparak Federasyonun sıkıntıları aktarıldı.

Dün Maliye Bakanı Alişan Şan ile Federasyon Başkanı Osman Cook ve Federasyon üretim Asbaşkanı Tayfun Çanakçı’nın yapmış olduğu görüşme sonucunda federasyonun mali açıdan sıkıntıları aktarılarak, bunların Maliye Bakanlığı tarafından ivedi çözüme ulaştırılacağı sözü alındığı bildirildi.

Avcılık Federasyonu tarafından Bakan Şan’a Merkezi Av Komisyonu bütçesinin nasıl oluştuğu ve bu bütçenin ödemelerinin nasıl yapıldığı Federasyon Başkanı Osman Cook ile Maliye Bakanlığının bütçe ve muhasebe bölümündeki personel tarafından bilgilendirmesi yapıldığı belirtildi.

Görüşmede Maliye Bakanı Alişan Şan sıkıntıların ivedi şekilde maliye tarafından halledileceğini ve bundan sonraki süreçte de bu gecikmelerin yaşanmaması için personeline gerekli talimatları verdiği bildirildi.

