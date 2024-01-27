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Buse Savaşkan, 1.91 atlayarak 22 yıldır kırılamayan kadınlar yüksek atlama salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu

Almanya’nın Wuppertal şehrinde gerçekleştirilen Wuppertaler Hochsprungmeeting 2024 yarışmasında Türkiye adına yarışan Kıbrıslı Türk Milli Atlet Buse Savaşkan yüksek atlamada 1.91 metre atlayarak Türkiye rekorunu kırdı. Savaşkan, bu derecesiyle yarışmada üçüncü oldu.

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Buse Savaşkan, 1.91 atlayarak 22 yıldır kırılamayan kadınlar yüksek atlama salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu
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Buse Savaşkan, bu derecesiyle 22 yıldır kırılamayan kadınlar yüksek atlama salon Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken, eski rekor ise 2002 yılında 1.90 metre ile Candeğer Kılınçer’e aitti.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, rekorun ardından yaptığı açıklamada "2024 yılı gençlerimizin yılı olacak demiştim. Ocak ayı itibariyle rekorlar genç kardeşlerimizden gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Buse Savaşkan bu derecesiyle olimpiyat kotasına biraz daha yaklaştı. İnşallah Buse’de kota alacak ve Paris’te ülkemizi temsil edecek sporcularımızın arasında olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcumuzu  kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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