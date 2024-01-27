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"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi İzmir'de izleyicilerle buluştu

Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatını anlatan ve bugün vizyona giren "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin özel gösterimi İzmir'de gerçekleştirildi.

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"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi İzmir'de izleyicilerle buluştu
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Senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Yücel Aksu'nun, danışmanlığını ise Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın üstlendiği filmin özel gösterimi, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu ve Emre Özcan'ın katılımıyla İzmir İstinyePark Teras'taki Renk Sineması'nda yapıldı.
Filmde Cem Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu, gösterim öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, film için 6 ay emek verdiklerini söyledi.
Filmin stüdyo tarafının biraz uzun sürdüğünü aktaran Hacıoğlu, "Cem Karaca rolünü oynamak ağır bir yük ve sorumluluk. Çünkü bilinen birinin hayatını oynuyorsunuz ve ben en fazla ona yakın olan, onun hayatına dokunmuş insanlardan gelecek tepkilerden çok korkuyordum. Gala gecesinden sonra bugün karşınıza biraz daha rahat geldim. Umarım izlediğinizde memnun kalırsınız. Biz elimizden geleni yaptık. Son söz sizin." diye konuştu.
Oyunculardan Emre Özcan da filmde sadece Cem Karaca'nın hayatındaki ufak renkleri yapmaya çalıştıklarını belirtti.
Daha sonra davetlilere özel gösterim gerçekleştirildi.

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