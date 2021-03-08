Burgul: Çocuk Hakları zemininde temsiliyet yolu var

Nazım Serkan Burgul “Uluslararası Olimpiyat Komitesinin, BM üyesi olmayan 13 üyesi vardır. Çocuk Hakları zemininde bir temsiliyet yolu vardır. Sportif temsiliyeti için artık denenmeyenleri denemeliyiz.” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komite üyesi Nazım Serkan Burgul, Çocuk Hakları zemininde sporcu gençlerimizin sportif temsiliyeti için artık denenmeyenlerin denenmesi gerektiğini açıkladı.

Nazım Serkan Burgul’un açıklamaları şöyle:

“Birleşmiş Milletler’in(BM) en son katılan Güney Sudan’la birlikte 193 üyesi vardır. Tümü de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesidirler.

Bunlarla birlikte Uluslararası Olimpiyat Komitesinin, BM üyesi olmayan 13 adet de topraksal bölge üyesi vardır. Bunlar; Tayvan (Taipei), Filistin, Amerikan Samoası, Guam, Porto Riko, ABD Virgin Adaları, Bermuda, Britanya Virjin Adaları, Cayman Adaları, Aruba, Hollanda Antilleri, Honkong ve Cook Adalarıdır.

Çocuk Hakları zemininde CAS üzerinden bir temsiliyet yoluvardır. Yurdumuz sporcu gençlerinin sportif temsiliyeti için artık denenmeyenleri denemeliyiz.”



