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Koç: Cumhurbaşkanı, MOK fahri başkanı olmalı

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Koç: Cumhurbaşkanı, MOK fahri başkanı olmalı
Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) başkanı Dursun Koç, KKTC Cumhurbaşkanının, Milli Olimpiyat Komitesi’nin, koruyucu ve fahri başkanı olması konusunda açıklama yaptı.
Sosyal medyada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin koruyucu ve fahri başkanı olması konusunda paylaşım yapan Dursun Koç, “KKTC Cumhurbaşkanının, Milli Olimpiyat Komitesi’nin koruyucu ve fahri başkanı olması bizim de yeni tüzüğümüzde vardı. Ancak savcılık çıkarılmasını istedi.
Yeni Cumhurbaşkanımız koruyucu hamiliği kabul ederse biz de tüzüğümüze ekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
 
 
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