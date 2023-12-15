Burcu'nun vefatı spor camiasını yasa boğdu

Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu hayatını kaybetti.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Aşkın Burcu, dün sabah yaşama veda etti. Yıllardır ülke gençliğine büyük hizmetleri bulunan Burcu, vizyonu ile bilardo sporcularımızı dünya ile buluşturmayı başarmıştı. Bir çok alanda sporcularımız büyük sorunlar yaşarken, Burcu, vizyonu ve çalışkanlığı ile bir çok uluslararası mücadelenin kapısını açmayı başarmıştı. Burcu'nun ölümü başta spor camiası olmak üzere ülkemizde büyük üzüntü yarattı.
İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu Aşkın Burcu, eğitim hayatı boyunca edindiği tüm tecrübeleri gençlerin ve ülkemizin gelişmesi için kullanan bir isimdi.
FEDERASYONLAR BAŞSAĞLI MESAJI YAYINLADI
Aşkın Burcu’nun vefatı nedeniyle birçok federasyon başsağlığı mesajı yayınlayarak üzüntülerini paylaştılar.
Burcu’nun vefatı nedeniyle Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu üzüntüsünü şöyle paylaştı:
“Çok sevdiğim, saydığım , iyi bir Spor insanı , ülkemizde Bilardo denilince akla ilk gelen isim , yeri kolay kolay doldurulamayacak, Bilardo Federasyonu Başkanı sevgili Aşkın Burcu abimizi maalesef kaybettik. Tüm Spor camiamızın başı sağolsun”
KTFF
Aşkın Burcu'nun vefatı ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF), başsağlığı mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:
Kıbrıs Türk sporuna çok uzun yıllar Bilardo Federasyonu Başkanı olarak hizmet eden, ülkeye bilardo branşını sevdirenlerin başında gelen, ülkemizin değerli spor insanlarından Aşkın Burcu'nun vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Burcu'ya Allah'tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve bilardo camiasına başsağlığı dileriz.
KTSYD’DEN BAŞSAĞLIĞI
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aşkın Burcu için başsağlığı diledi. Mesaj şöyle:
KKTC Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu'nun uzun süredir devam eden yaşam mücadelesini kaybetmesi, bizleri derinden üzmüştür. Ülke bilardosuna büyük hizmetler vermiş olan Aşkın Burcu yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ediyordu ve bu süreçte de çok sevdiği bilardodan kopmamıştı.
Aşkın Burcu bu sabah yaşam mücadelesine yenik düştü ve hayata gözlerini yumdu. Burcu, yarın öğlen Lefkoşa’da son yolculuğa uğurlanacak.
KTSYD olarak Aşkın Burcu'ya Allahtan Rahmet, tüm sevenlerine sabırlar dileriz.
ALNAR: ÇOK ÇOK ÖNEMLİ BİR İNSANI KAYBETTİK
Uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Kıbrıslı Türk bilardocu Mustafa Alnar, Aşkın Burcu’nun vefatı ile ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Çok çok önemli bir insanı kaybettik. Bize bilardoyu sevdiren ve bu sporu tanıtıp Avrupa’da yarışmamızı sağlayan insanı, çok değerli bir eş ve çok değerli bir babayı da aynı zamanda bu spor için yaptığın şeyler asla unutulmaz… Başımız sağolsun”
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