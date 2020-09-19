BTM’de seyirci kotası uygulanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçları bugün oynanacak.
Saat 16:00’da başlayacak olan maçların oynanacağı statlarda seyirci kotası uygulanacak. Takımlar Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun aldığı 20 kişilik taraftar bulundurma kararına uymak zorunda olacaklar. ,
Buna göre her 2 takım da yönetim kurulunun hazırladığı listede yer alan kişileri tribüne getirebilecek. Bunun kontrolünü ise emniyet güçleri sağlayacak.”
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