BTM’de seyirci kotası uygulanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçları bugün oynanacak.Saat 16:00’da başlayacak olan maçların oynanacağı statlarda seyirci kotası uygulanacak. Takımlar Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun aldığı 20 kişilik taraftar bulundurma kararına uymak zorunda olacaklar. ,Buna göre her 2 takım da yönetim kurulunun hazırladığı listede yer alan kişileri tribüne getirebilecek. Bunun kontrolünü ise emniyet güçleri sağlayacak.”