Gaziveren teknik direktörü Sayıner Seyitler “Bugüne kadar çok şey başardık. Bugün oynayacağımız maç için de futbolcularıma güveniyorum. Maçtan zaferle döneceğiz.” açıklamasını yaptı

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçında bugün Gaziveren ile Pile, Sadık Cemil Stadında karşılaşacak.

Tufan Çerçioğlu’nun yöneteceği maç öncesinde Gaziveren teknik direktörü Sayıner Seyitler şu açıklamayı yaptı:

“Bugüne kadar çok şey başardık. Oynadığımız tüm zor maçlardan galip geldik. O maçlardan birtanesini daha bugün oynayacağız.

Ben futbolcularımıza güveniyorum. Maçı kazanacaklar. O gücümüz vardır.Yeterki futbolcularım istesinler. Gaziveren’in yenemeyeceği takım yoktur.

Bugün tek yürek olup maçtan zaferle döneceğiz. Aslanlarım bugün bir tarih daha yazacaklar ve Gaziveren’in tarihine geçecekler.”

