banner480
banner69
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
9 0
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
41 0
 
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
69 0
Halı sahalara yasak geldi
Halı sahalara yasak geldi
79 0
Üç gün yağmur bekleniyor
Üç gün yağmur bekleniyor
101 0
Bu işin şakası yok
Bu işin şakası yok
359 0
Aslan, rahat turladı
Aslan, rahat turladı
28 0
banner460

"Maçtan zaferle döneceğiz"

banner476

Gaziveren teknik direktörü Sayıner Seyitler “Bugüne kadar çok şey başardık. Bugün oynayacağımız maç için de futbolcularıma güveniyorum. Maçtan zaferle döneceğiz.” açıklamasını yaptı

"Maçtan zaferle döneceğiz"
İsmet KARAOSMAN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçında bugün Gaziveren ile Pile, Sadık Cemil Stadında karşılaşacak.
Tufan Çerçioğlu’nun yöneteceği maç öncesinde Gaziveren teknik direktörü Sayıner Seyitler şu açıklamayı yaptı:
“Bugüne kadar çok şey başardık. Oynadığımız tüm zor maçlardan galip geldik. O maçlardan birtanesini daha bugün oynayacağız.
Ben futbolcularımıza güveniyorum. Maçı kazanacaklar. O gücümüz vardır.Yeterki futbolcularım istesinler. Gaziveren’in yenemeyeceği takım yoktur.
Bugün tek yürek olup maçtan zaferle döneceğiz. Aslanlarım bugün bir tarih daha yazacaklar ve Gaziveren’in tarihine geçecekler.”
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.