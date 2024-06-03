Summer Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu Bob Hodge

Creditwest Bank Order Of Merit (OOM) Ligi CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 2 Haziran Pazar gün oynandı. Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen Summer Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu 40 Puan ile Bob Hodge oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada, Sabriye Holland 39 Puan ile ikinciliği elde ederken, Walter Resch de 37 Puan ile turnuvanın üçüncülüğünü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 9 Haziran Pazar gün, Stableford Turnuvası gerçekleşecek.



