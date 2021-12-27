Bozkurt, Turunç’u tebrik etti

Koral Bozkurt, Universal BoxingOrganization (UBO) tarafından organize edilen Avrupa Şampiyonluğu Kemerini ülkeye getiren Boksör Metin Turunç’u kabul edip başarısından dolayı tebrik etti.

Metin’in başarılarını yakından takip ettiğini belirten Mağusa Türk Gücü Kulüp Başkanı Koral Bozkurt, Metin Turunç’u başarısından dolayı tebrik etti. Ülkeye Avrupa Şampiyonluğu ile kemerin geldiğini ifade eden Koral Bozkurt, Metin Turunç’a bu süreçte desteğinin tam olduğunu belirtirken, kendisine önünde bulunan süreçte başarı diledi.

Metin Turunç ise Koral Bozkurt’un kendisini kabulünde yaptığı açıklamada, Koral Bozkurt’un değerli bir iş adamı olmasının yanı sıra çok değerli de bir kulüp başkanı olduğunu belirterek, şampiyonlukta Koral Bozkurt’u yanında görmekten mutlu olduğunu vurguladı.

