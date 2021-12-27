Arslan: Olaylara sebebiyet verenler cezalandırılmalı

Ahmet Arslan, “Bazı holigan tavırlı Lefke taraftarları seyircilerimize saldırdı. Kadın yöneticimiz, linç girişiminden polis yardımıyla kurtulabildi. Kalecimiz 17 nolu oyuncu tarafından tartaklanıp, Cenk Berkalp tarafından darp edilip yaralandı. Olaylara sebebiyet verenler mutlaka cezalandırılmalıdır.” açıklamasını yaptı

Türk Ocağı kulüp başkanı Ahmet Arslan, Lefke – Türk Ocağı Limasol karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması yayınladı.

Olaylara sebebiyet veren bir grup Lefke taraftarını kınayan açıklamasında Ahmet Arslan şu ifadelere yer verdi;

“Lefke’de oynanan ilk devrenin son maçında her iki takımın liderlik mücadelesinde yükselen tansiyon sonucu üzücü olaylara maruz kaldığımızı bildirmek isteriz.

Lefke Spor Kulübü Başkanını ve değerli yöneticilerini tenzih ederek, bazı holigan tavırlarla seyircilerimize saldırmış ve bizlere stres dolu dakikalar yaşatmışlardır. Baştan sona seyirci ve futbolcularımıza küfürlerle sataşmışlardır. Bu bir kısım taraftar, yaptıklarıyla yetinmemiştir.Kadın yöneticimiz, yapılan linç girişiminden ancak polis yardımıyla kurtulabilmiştir.

Spor basını ciddi bir sözlü küfür ve tehdit altında kalarak çok sıkıntılı dakikalar yaşadığına üzülerek tanıklık ettik. Tüm bunlar devam ederken maç bitiminde genç kalecimize 17 nolu oyuncu tarafından yapılan tartaklama yapıldı. Sonrasında Teknik Direktör Cenk Berkalp tarafından oyuncumuz darp hareketi ile yara alarak tedavi görmek durumunda kalmıştır. Bu olaylar TV görüntülerine yansıyarak bizleri üzmüştür.

Olayların federasyonumuzca dikkate alınmasını ve bu suçlara sebebiyet verenler mutlaka cezalandırılmasını talep eder ve bu olayların takipçisi olacağımızı duyururuz.”



