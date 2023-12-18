Bowlingin kazananları UKÜ ve YDÜ

BOWLING ERKEKLER SIRALAMA 1-Yakın Doğu Üniversitesi 2-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 3-Girne Amerikan Üniversitesi BOWLING KADINLAR SIRALAMA 1-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2-Yakın Doğu Üniversitesi 3-Doğu Akdeniz Üniversitesi

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen bowling organizasyonunda şampiyon kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), erkeklerde de Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımları oldu. Girne King’s Eğlence Merkezi’nde organize edilen karşılaşmalarda kadınlarda ikincilik YDÜ’nün olurken, üçüncülük de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımının oldu. Erkeklerde ise ikincilik UKÜ’nün olurken, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.