banner913
banner932
Dumlupınar bende varım diyor
Dumlupınar bende varım diyor
25 0
Son yarış Bozalanlar’ın, şampiyonluk Haskasap’ın
Son yarış Bozalanlar’ın, şampiyonluk Haskasap’ın
38 0
 
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
43 0
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
19 0
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
32 0
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
76 0
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
21 0
banner996
banner985

Bowlingin kazananları UKÜ ve YDÜ

banner989

banner974
Bowlingin kazananları UKÜ ve YDÜ
banner971
 Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen bowling organizasyonunda şampiyon kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), erkeklerde de Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımları oldu. Girne King’s Eğlence Merkezi’nde organize edilen karşılaşmalarda kadınlarda ikincilik YDÜ’nün olurken, üçüncülük de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımının oldu. Erkeklerde ise ikincilik UKÜ’nün olurken, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
BOWLING ERKEKLER SIRALAMA
1-Yakın Doğu Üniversitesi
2-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
3-Girne Amerikan Üniversitesi
BOWLING KADINLAR SIRALAMA
1-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
2-Yakın Doğu Üniversitesi
3-Doğu Akdeniz Üniversitesi
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.