Atletlerimiz Gaziantep’te kürsüde

Gaziantep’te yapılan ve bin 300 sporcunun katıldığı 5. Gazi Yarı Maratonu’nda Kıbrıslı Türk atletlerimizden Cemal İneci ve Mine Devrim yaş kategorilerinde birinci olurlarken, Hakan Tazegül birincilik elde etti

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Gaziantep’te temaslarda bulundu, kendilerini ağırlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti. Sakallı ayrıca maraton başlangıcında konuşma yaparak “Cumhuriyetin 100. Yılında böyle bir organizasyonda olmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 5. Gazi Yarı Maratonu Pazar günü gerçekleştirildi. Maratonda Kıbrıslı Türk atletler de yer alarak başarılı sonuçlar elde etti, kürsüde yer aldı. KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da organizasyonda yer alarak hem temaslarda bulundu, hem maraton başlangıcında konuşma yaptı, hem de ödül töreninde ödül takdiminde bulundu.

SAKALLI TEMASLARDA BULUNDU, MARATON BAŞLANGICINDA KONUŞMA YAPTI

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Gaziantep temasları kapsamında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerini misafir eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ziyarette bulunarak kendisine teşekkür etti. Sakallı ayrıca maraton öncesi halk koşusu başlangıcında bir konuşma yaptı. Kendilerini Gaziantep’te ağırlayan başkanlara çok teşekkür eden Sakallı, “İnşallah kazası, belasız çok güzel bir yarış geçer. Cumhuriyetin 100. Yılında böyle bir organizasyonda olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hepinize başarılar” ifadelerini kullandı.

ATLETLERİMİZ KÜRSÜDE GURURLANDIRDI

Bu yıl bin 300 sporcunun katıldığı 5. Gazi Yarı Maratonu’nda Kıbrıslı Türk atletlerimiz başarılı sonuçlar elde ederek kürsüde yer aldı. Maratonda Cemal İneci ve Mine Devrim önemli başarı elde ederek yaş kategorilerinde birinci oldu. Mehmet Sakallı yaş kategorisinde beşinci olurken, Ersan Çoker de yedincilik elde etti. Ayrıca Eser Kurt beşinci ve Veli Atikoğlu yaş kategorisinde kürsüde üçüncü olarak yer alırken Hakan Tazegül birincilik elde etti.

KKTC Atletizm Federasyonu yaptığı açıklamada Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Fatma Şahin’e her zaman federasyonun yanında oldukları ve sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür edilirken dereceye giren sporcular da tebrik edildi.

