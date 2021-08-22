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Bora bir ilki başardı

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Bora bir ilki başardı
Bisiklette elde ettiği başarılarla Dünyanın en iyileri arasına giren Bora Altıntaş’ın başarılarına yenilerini ekledi.
Ülkemizin başarılı sporcusu Bora Altıntaş Simple Session’a katılarak adını finallere yazdıran ilk Türk BMX sporcusu oldu. Ukrayna ve Estonya’da Dünyanın en iyi 2 organizasyonuna katılarak Dünyanın en iyileriyle yarışan Bora Altıntaş finalde mücadele etme hakkı kazandı. Bora şampiyonluğu ise az bir farkla kaybetti.
 
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