GG’den, Bosna'da ambargolara gol

ChinaBazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı, Bosna Hersek’te düzenlenen uluslararası hentbol turnuvasına katıldı.

Turnuvayı 4. olarak tamamlayan ChinaBazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımından yapılan açıklamada "Burada oynadığımız karşılaşmalar sonucunda büyük tecrübeler kazandık. En önemlisi de ülkemizi temsil etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Başta bizi gururlandıran sporcularımıza, teknik ekibimize, bu fırsatın yaratılmasını sağlayan KKTC Hentbol Federasyonuna ve sponsorlarımıza, ayrıca bize destek olan tüm sporseverlere sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

