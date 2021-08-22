GG’den, Bosna'da ambargolara gol

ChinaBazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı, Bosna Hersek’te düzenlenen uluslararası hentbol turnuvasına katıldı.
Turnuvayı 4. olarak tamamlayan ChinaBazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımından yapılan açıklamada "Burada oynadığımız karşılaşmalar sonucunda büyük tecrübeler kazandık. En önemlisi de ülkemizi temsil etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Başta bizi gururlandıran sporcularımıza, teknik ekibimize, bu fırsatın yaratılmasını sağlayan KKTC Hentbol Federasyonuna ve sponsorlarımıza, ayrıca bize destek olan tüm sporseverlere sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.