Bisiklette yol yarışı yapıldı

Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Güner Burgul Sezonu faaliyet planında yer alan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Yol Bisiklet Yarışını gerçekleştirildi.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Yol Bisiklet Yarışını kategorilerine göre kazananlar ve takımları aşağıdaki gibidir:

“Büyük Erkek Bilal CeralGreenPedal, Büyük Kadın Sevim Yıldız The Bike Academy, Genç Erkek Yıldıray Pekmez Velo Cypri, Master 1 Ersan Serinyürek Velo Cypri, Master 2 Özgür Gülhan Green Pedal, Yıldız A Emre Kaplan The Bike Academy, Yıldız B Arcan Kuzhan VeloCypri, Yıldız B Sıla Kaynak The Bike Academy”