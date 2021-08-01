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Bisiklette yol yarışı yapıldı

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Bisiklette yol yarışı yapıldı

Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Güner Burgul Sezonu faaliyet planında yer alan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Yol Bisiklet Yarışını gerçekleştirildi.
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Yol Bisiklet Yarışını kategorilerine göre kazananlar ve takımları aşağıdaki gibidir:
“Büyük Erkek Bilal CeralGreenPedal, Büyük Kadın Sevim Yıldız The Bike Academy,  Genç Erkek Yıldıray Pekmez Velo Cypri, Master 1 Ersan Serinyürek Velo Cypri, Master 2 Özgür Gülhan Green Pedal, Yıldız A Emre Kaplan The Bike Academy, Yıldız B Arcan Kuzhan VeloCypri,  Yıldız B Sıla Kaynak The Bike Academy”
 

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Etiketler; #BİSİKLET #Green Pedal
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