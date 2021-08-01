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Plajda hentbol coşkusu yaşandı

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Plajda hentbol coşkusu yaşandı
Hentbol Federasyonu’nun Yeniboğaziçi Belediye plajında organize ettiği plaj hentbolu turnuvası sona erdi.
Çok güzel ve keyifli mücadelelerin yaşandığı plaj hentbolu turnuvasında dereceye giren takımlara ödüller verildi. Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan ödül töreninde yaptığı konuşmada,Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar,  ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanı  HasanKaraokçu’ya katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Hentbol Federasyonunun planlamaları doğrultusunda plaj hentbolu turnuvası da bu turnuvayla birlikte tamamlandı.
İki gün süren müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar ise şu şekilde oldu;
U 18 KADINLAR
1.Şahlanspor kulübü
2.UKÜ Termodizayn
3.CIU FOXES
U 18 ERKEKLER
1.Hepi
2.UKÜ
3.MGA
BÜYÜK KADINLAR
1.UKÜ Başman
2.Levent Termodizayn
3.Oldies Goldies
BÜYÜK ERKEKLER
1.Esentepe
2.China Bazaar GG
3.Hepi
 
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