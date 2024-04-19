banner913
banner932
Cimnastikçiler, 23 Nisan’a coşku kattı
Cimnastikçiler, 23 Nisan’a coşku kattı
9 0
Kelepçe Operasyonu’nda 3 kişi tutuklandı
Kelepçe Operasyonu’nda 3 kişi tutuklandı
40 0
 
23 Nisan coşkusu
23 Nisan coşkusu
19 0
UniLig’de Final Four zamanı
UniLig’de Final Four zamanı
20 0
Hedef çevre bilincini artırmak
Hedef çevre bilincini artırmak
17 0
"Liderimizi büyük bir özlemle anıyoruz"
62 0
Cevdet Alptürk etaplara geri dönüyor
Cevdet Alptürk etaplara geri dönüyor
37 0
banner1012

Bisiklet Federasyonu başkanlığına Besim Tel atandı

banner1020

banner974
Bisiklet Federasyonu başkanlığına Besim Tel atandı
banner971
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun yeni başkanı Besim Tel oldu.
Bir süre önce özerkliğini kaybeden Bisiklet Federasyonu’nda başkanlık görevine Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu kararı ile Besim Tel atandı.
Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında bugün toplanan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, Bisiklet Federasyonu başkanlık görevi için Besim Tel’in atamasını oy birliği ile karara bağladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.