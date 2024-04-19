Bisiklet Federasyonu başkanlığına Besim Tel atandı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun yeni başkanı Besim Tel oldu.

Bir süre önce özerkliğini kaybeden Bisiklet Federasyonu’nda başkanlık görevine Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu kararı ile Besim Tel atandı.

Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında bugün toplanan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, Bisiklet Federasyonu başkanlık görevi için Besim Tel’in atamasını oy birliği ile karara bağladı.

