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Güreşseverler 29 Nisan’da toplanacak

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Güreşseverler 29 Nisan’da toplanacak
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Güreşseverler Derneği’nin yıllık olağan genel kurul toplantısı 29 Nisan 2024 Pazartesi günü yapılacak. Atatürk Stadyumu’ndaki Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde yer alacak toplantı saat 18.30’da başlayacak.
Faaliyet ve mali raporun sunulmasından sonra yönetim, denetleme ve disiplin kurulları seçilecek. Toplantı dilek ve temennilerle sona erecek.
Güreşseverler Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tezer, dernek üyelerinin yanı sıra derneğe üye olmak isteyen güreşe gönül veren herkesin toplantıya katılabileceğini belirtti.
 
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