Bilardoda heyecan büyükler ve gençler karşılaşmalarıyla sürdü

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2023-2024 Kış 3. Etap Büyükler ve 2. Etap Gençler karşılaşmaları yapıldı. Number Eight Bilardo Salonunda yapılan karşılaşmalarda 2023-2024 Kış 3. Etap Büyükler ve Kış 2. Etap Gençlerde dereceye giren sporcular belirlendi. Turnuvadaki karşılaşmalarda oyuncular 8 top disiplininde performans sergilediler.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2023-2024 Kış 3. Etap Büyükler kategorisindeki karşılaşmalarında Bilge Alaçam, Kış 2. Etap Gençler kategorisindeki karşılaşmalarında ise İbrahim Pekşah birinci oldu.

Hedef Avrupa Şampiyonası

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2023-2024 Kış 3. Etap Büyükler ve Kış 2. Etap Gençler

Kategorilerinde karşılaşan sporcular Temmuz 2024 ayında Slovenya’da düzenlenecek Avrupa Bilardo Şampiyonası’na katılacak milli takımı seçmek amacıyla düzenlenen etaplar sonunda oyuncular süper ligde karşılaşırken, karşılaşmaların ardından ilk üçe giren sporcular ise Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2023-2024 Kış 3. Etap Büyükler ve Kış 2. Etap Gençler

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle.

2023-2024 Kış 2. Etap Gençler

1. İbrahim Pekşah

2. İsmet Hüryol

3. Emine Yeğen -Suzan Milka

2023-2024 Kış 3. Etap Büyükler

1. Bilge Alaçam

2. Rüstem Aygünlü

3. Hüseyin Borankan-Doğukan Çıdam



