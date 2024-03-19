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Renkli kuşak sınavı yapıldı

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Renkli kuşak sınavı yapıldı
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 129.Taekwondo Renkli Kuşak sınavları önceki gün (Pazar) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Yapılan sınavlarda başarılı olanlar açıklandı.
8.GIP SARI KUŞAK KAZANANLAR
Sümeyye Doğru, Elif Su Kartal, Ahmet Söker, Arda Yavuzeş, Mahmut Demir, Ömer Demir
7.GIP SARI YEŞİL KUŞAK KAZANANLAR
Riana Marchuk, Asel Demir
6.GIP YEŞİL KUŞAK KAZANANLAR
Nihal Yeleğen, Larin Zabitoğlu, Moskvina Anna, Melisa Türkmen, Emir Talha Keklik, Azra Güler Karataş, Hatice Gelen
4.GIP MAVİ KUŞAK KAZANANLAR
Yusuf Tuğra Mertgenç, Muhammed Mustafa Mertgenç, Mustafa Kemal Çağlar,Hira Rahme Çetinkaya, Ali Kencebay
2.GIP KIRMIZI KUŞAK KAZANANLAR
Baran İlhan Dinçkuyucu, Feyza Emine Şahin, Doğuhan Selmanoğulları, Yağız Arkın Akalın, Karan Arkın Akalın, Ela Yağızsoy, Yağız Sarıkurt, Melis Mina Kızıltaş
1.GIP KIRMIZI SİYAH KUŞAK KAZANANLAR
Tuvana Yeleğen, Utku Kavin Yeleğen
 
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