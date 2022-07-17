Bilardocularımız Türkiye şampiyonu

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kupası'nda finali sporcularımız Mustafa Alnar ile Osman Şanlısoy oynadı.
Organizasyona kendi imkanlarıyla 4 bilardocumuz katılırken Mustafa Alnar şampiyonluğa ulaştı, ikinciliği Osman Şanlısoy elde etti.
Devlet ve sponsor desteği olmadan kazanılan bu başarı bir kez daha sporcularımızın yaşadığı ciddi sorunlara rağmen gelinen aşamanın irdelenmesi gerektiğini ortaya serdi.
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