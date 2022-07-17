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Bilardocularımız Türkiye şampiyonu

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Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kupası'nda bilardocularımız Mustafa Alnar ile Osman Şanlısoy finali oynarken Alnar Türkiye şampiyonu oldu

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Bilardocularımız Türkiye şampiyonu
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kupası'nda finali sporcularımız Mustafa Alnar ile Osman Şanlısoy oynadı.
 Organizasyona kendi imkanlarıyla 4 bilardocumuz katılırken Mustafa Alnar şampiyonluğa ulaştı, ikinciliği Osman Şanlısoy elde etti.
 Devlet ve sponsor desteği olmadan kazanılan bu başarı  bir kez daha sporcularımızın yaşadığı ciddi sorunlara rağmen gelinen aşamanın irdelenmesi gerektiğini ortaya serdi.
 
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