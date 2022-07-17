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Galatasaray’dan 3 transfer daha

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Galatasaray bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen sağ bek Leo Dubois'i kadrosuna katarken, İsviçreli golcü Haris Seferovic ile de anlaşmaya vardı

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Galatasaray’dan 3 transfer daha
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı kırmızılılar, orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen sağ bek Leo Dubois transferinde mutlu sona ulaştı.
Florian Grillitsch, geçen sezon Hoffenheim formasıyla 18 maça çıktı ve 1495 dakika sahada kaldı. Ülkesi adına 33 kez forma giydi ve 1 gol attı. Kariyerinde ise 256 karşılaşmada 32 gol, 31 de asist yaptı.
Nantes altyapısında yetişen ve Lyon'a transfer olan Leo Dubois ise geçen sezon Fransız ekibiyle toplamda 28 maça çıkıp 3 asist kaydetti.
SEFEROVİÇ DE GALATASARAY’DA
Galatasaray, Diagne'nin boşluğunu doldurdu.Sarı-kırmızılılar, İsviçreli golcü Haris Seferovic ile anlaşmaya vardı.
30 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık olarak takıma katılacak. Seferovic'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray, bu sezonki dördüncü transferini Seferovic ile gerçekleştirmiş oldu.
Golcü oyuncu, Benfica formasıyla çıktığı 178 resmi maçta 71 gol, 22 asistlik katkı sağladı.
Seferovic, aynı zamanda 86 kez İsviçre milli takım forması giyerken, 25 kez gol sevinci yaşadı.
 
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