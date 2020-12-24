Beşiktaşlı Tatar, Beşiktaşlılar’ı kabul etti

Ersin Tatar, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği yönetimini kabulünde KKTC’de futbola büyük bir ilgi olduğunu belirtirken, Beşiktaş takımının başarılarını bir Beşiktaşlı olarak yakınen takip ettiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği yönetimini kabul etti.Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de futbola büyük bir ilgi olduğunu belirterek, futbolumuzu geliştirmek için devletin altyapı çalışmalarına desteğini sürdürdüğünü kaydetti.

Kıbrıs Türk gençleri için, ambargolara rağmen çeşitli temaslarla futbolu geliştirmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Türkiye takımlarını yakınen takip ederek desteklemelerinin bir kültür haline geldiğini belirtti.

Futbolun birleştirici gücüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Beşiktaş takımının başarılarını bir Beşiktaşlı olarak yakınen takip ettiğini söyledi ve Beşiktaş camiasına başarılar diledi.

