Vakıflar’dan anlamlı tören

Vakıflar Spor Kulübü, Büyük Han’da anlamlı bir tören düzenleyerek, Vakıflar Spor Kulübünde çeşitli dönemlerde yöneticilik yapmış olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden emekliye ayrılmış kişilere yönelik tören düzenledi.

Vakıflar Spor Kulübüne uzun yıllar hizmet eden Ahmet Altıntaş, Hüseyin Mıstıkoğlu, Mustafa Arşanlı ve Mustafa Kasapoğlu’na yönetim kurulu tarafından plaket verildi.

