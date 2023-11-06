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Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı

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Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa Namık Kemal Meydanı'nda yapılan 21’inci Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katılarak, oyunlarda başarı sağlayan sporculara madalyalarını takdim etti.

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Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
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Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Başbakan Üstel, törende yaptığı konuşmada, “Dr. Fazıl Küçük Oyunları, KKTC'nin bugünlere gelmesini sağlayan, insanımızın özgürlük mücadelesini başlatan ve bugünlere taşıyan Dr. Fazıl Küçük'ün hem ismini yaşatmak hem de mücadelesini çocuklarımıza ve gençlerimize aktarabilmek adına önemlidir" ifadelerini kullandı.
Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları'nın her yıl Lefkoşa'da yapıldığına dikkat çeken Üstel, "Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, bu yıl ülkemiz için büyük anlamı olan Gazimağusa ilçemizde gerçekleştirildi.  Bunun sebebi de, 6 Şubat deprem felaketinde yitirdiğimiz ‘Şampiyon Melekler’ imizdir...  Hükümet olarak bu yıl organizasyonu Şampiyon Meleklerin şehrinde yapmak istedik. Onların adını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Üstel, Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları'nın düzenlenmesinde emeği geçen Spor Dairesi Müdürlüğü, Gazimağusa Belediyesi, Voleybol Federasyonu,  Cimnastik Federasyonu,  Basketbol Federasyonu ile Tenis Federasyonu'na da teşekkürlerini sundu.
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