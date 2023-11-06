Kıranel ailesi yasta

Gönyeli sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkemizin sevilen isimlerinden biri olan Sezgin Kıranel bugün hayatını kaybetti.
Bir süreden beridir tedavi almakta olan Sezgin Kıranal'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Kıranel'in cenazesi bugün Gönyeli Camisinde kılınan öğle namazının ardından yeni Gönyeli Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
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