Barkan’dan bir rekor daha

Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Barkan Cem Aykut, İstanbul Türkiye Yüzme Finallerinde 100 m kurbağalama da 01:11.63 lük derecesi ile 14 yaş kısa kulvar rekorunu kırdı.
İstanbul’da düzenlenen Türkiye Finalleri’ne KKTC rekoruyla başlayan Barkan Cem Aykut, 14 yaş Türkiye Yüzme Federasyonu barajı ile 15 Yaş Türkiye Yüzme Federasyonu barajını da geçti.
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