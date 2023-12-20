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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
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Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
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21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
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Denizde başarılı tatbikat
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Barkan’dan bir rekor daha

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Barkan’dan bir rekor daha
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Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Barkan Cem Aykut, İstanbul Türkiye Yüzme Finallerinde 100 m kurbağalama da 01:11.63 lük derecesi ile 14 yaş kısa kulvar rekorunu kırdı.
İstanbul’da düzenlenen Türkiye Finalleri’ne KKTC rekoruyla başlayan Barkan Cem Aykut, 14 yaş Türkiye Yüzme Federasyonu barajı ile 15 Yaş Türkiye Yüzme Federasyonu barajını da geçti.
 
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