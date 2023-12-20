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Kayseri’de gol düellosunun kazananı Fenerbahçe

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı futbolcusu MichyBatshuayi, mücadelede 3 gole imzasını attı

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Kayseri’de gol düellosunun kazananı Fenerbahçe
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RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan 7 gollü mücadelede Fenerbahçe sevindi. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'u 4-3 yendi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 8'de Cengiz Ünder ile 40, 50 ve 79'da MichyBatshuayi kaydetti. Sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydeden Cengiz Ünder, bir golün de asistini yaptı.
Kayserispor'un sayılarını ise 45+5'te Olivier Kemen, 56'da MameThiam ile 73'te MiguelCardoso attı.
Fenerbahçe'de Fred 90+8. dakikada direkt, Mert Hakan Yandaş ise 90+11. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisine iki futbolcusundan yoksun çıkacak.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43'e yükseltti ve derbi öncesi liderliğini sürdürdü.
Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi bu maçla birlikte bozulan Kayserispor ise 29 puanda kaldı.
 
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