Barış ve özgürlük için attılar

Atıcılık Federasyonunun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği faaliyetler devam ediyor

KKTC Atıcılık Federasyonunun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği faaliyetler devam ediyor.

Faaliyetlerle ilgili olarak KKTC Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“10 – 11 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksinde başlayan Olimpik – Paralimpik Havalı Silahlar Kupası müsabakalarının 1. Etabı yüksek puanlarla tamamlandıktan sonra dikkatler 17-18 Temmuz tarihlerindeki atışlara yönelmişti.

Olimpik Havalı Tabanca ve Tüfeklerin kullanıldığı müsabakada atıcı sporcular, sınırlı zaman içerisinde belirlenmiş atım sayısını ayakta duruş pozisyonunda 10 metre mesafede sabit duran daire puanlamalı kart hedeflere zamana karşı mücadele vererek atışlar yaptılar. Yarışmacılar birbirlerine çok yakın puanlar elde ettiler.

10-11 Temmuz tarihlerinde başlayan müsabakalar 17-18 Temmuz tarihlerinde UKÜ Arena Spor Kompleksi içerisinde bulunan Olimpik kapalı salon havalı silahlar poligonunda tamamlandı. Müsabakalarda Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonunun (ISSF) teknik kuralları ve federasyonun müsabaka düzeni uygulandı.”

