Balıklar barış ve özgürlük için avlandı

Avcılık Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Zıpkın ve Olta Müsabakası Yeni Erenköy ve Dipkarpaz bölgesinde gerçekleştirildi

KKTC Avcılık Federasyonu resmi müsabakası olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Zıpkın ve Olta Müsabakası Yeni Erenköy ve Dipkarpaz bölgesinde olta ve zıpkın sporcularının katılımı ile gerçekleştirildi.

Müsabaka sonunda derecelendirme şöyle oluştu:

OLTA MUSABAKASI

Ferdi Klasman

1.Muhsin DALLI 1464puan(Serhatkoy Avcılık Atıcılık Derneği)

2.Selim TÜRET 1433puanYeni Erenkoy Avcılık Atıcılık Birliği

3.Ümit Öztürk 1054puan Düzova Avcılık Atıcılık Birliği

OLTA TAKIM

1. Yeni Erenkoy Avcılık Atıcılık Birliği 2794puan

2. Düzova Avcılık Atıcılık Birliği 2492puan

3.Serhatkoy Avcılık Atıcılık Birliği 1790puan

EN BÜYÜK BALIK ÖDÜLÜ :

Cankan GÜNDEŞ 216puan

ZIPKIN MUSABAKASI

Ferdi A Klasmanı

1.Kenan SÖNMEZ, Hakan TALAY 18488puan, Maraş Avcılık Atıcılık Birliği

2. Batuhan COŞKUNER, Iker KORKMAZ 16310puan, Maraş Avcılık Atıcılık Birliği

3.Kufi TULGA, Tolga YARIKKAYA 16082puan Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği

TAKIM A

1. Maraş Avcılık Atıcılık Birliği 34798puan (Batuhan Coşkuner, İlker Korkmaz, Kenan Sönmez, Hakan Talay)

2. Gazi Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği 27994puan(Kufi Tulga, Tolga Yarıkkaya, Eray Karacamert, Metin Seven)

3.Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği 22644puan(Muharrem Yamuk, Beytullah Köse, Gökhan Buluter, İrfan Tokbaş)

A KATEGORİSİ ENBÜYÜK BALIK:

Eray KARACAMERT, Metin SEVEN 5760puanGazi Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği

B KATEGORİSİ FERDİ

1. Osman SERTSOY, Salih METNI 3884puan, Yeni Erenkoy Avcılık Atıcılık Birliği

2. Ozan ORKOZ, Ali ER 2866puan

Gazi Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği

B KATEGORİSİ TAKIM

1. Yeni Erenköy Avcılık Atıcılık Birliği 3884puan (Osman SERTSOY, Salih METNİ, Harun TANIL, Zihni ŞENKURT)

2. Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği2866puan(Hasan Ekşici, Hasan Çocuk, Ali Er, Ozan Orkoz)

B KATEGORİSİ EN BÜYÜK BALIK:

Ozan ORKOZ, Ali ER 1866puan Gazi Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği



