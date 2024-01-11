‘Barış Kupası’ Miracle Spor TV’den canlı yayınlanacak

Futbol yayıncılığında yeni bir dönem başlıyor. KKTC AKSA Süper Ligi 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren canlı maç yayınlarına başlayacak olan Miracle Spor TV, 13 Ocak Cumartesi günü futbol severlerle bir araya geliyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U-16 karması ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U-16 karması arasında oynanacak olan ‘Barış Kupası’ futbol müsabakası, Kıbrıs TV- Miracle Spor TV ortak yayını ile ekrana gelecek. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 17:00’de başlayacak olan bu özel mücadele, 8 adet HD Kamera kullanılarak izleyiciye ulaştırılacaktır. Miracle Spor TV bünyesinde bulunan Full HD OBVAN canlı yayın aracı, 16 HD kamerayı desteklenecek şekilde tasarlanmış ve 6 farklı açıdan tekrar gösterim (replay), slowmontion) teknolojisine sahiptir. Karşılaşma sırasında maç istatistikleri, oyuncu değişikliği, futbolcuların gördüğü kartlar gibi veriler, KJ formatında ekrana verilecektir.
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