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TTFF U16 Karması adaya geldi

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TTFF U16 Karması adaya geldi
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KKTC U16 Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek olan Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Karması adaya geldi. 13 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde Girne’de kampa giren TTFF kafilesinde Başkan İrfan Davulcular, Antrenör Eren İbrahim ile Gençler ve Karma Sorumlusu Mehmet Nasıfoğluları’nın da yer alıyor. TTFF U16 Karması’nın kadrosundaki isimler şöyle; Ahmet Serttokat Barış Polatkan Caner Erdinç Taylor-Salih Clarlie Alexander Thistlewaite Efe Karaoğlan Ertan DjemalJuan Carlos GonzalezEstebanKayden Dylan AnsahKye Süleyman Mete Yusuf Kale Orçun Güler Samed Can Tektaş Thomas Lo Presti Umut Kıran Vedat Djemal
 
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