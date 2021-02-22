Balcı:Yeme bozuklukları kadın sporcularda daha yaygın

Tünay Balcı, “Yeme bozuklukları; ölüm oranı yüksek psikiyatrik hastalıklardır. Sporcular yeme bozuklukları açısından daha yüksek bir risk grubundadırlar. Yeme bozuklukları kadın sporcularda erkeklere kıyasla daha yaygındır. Tedavisi mutlaka multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır.” açıklamasını yaptı

Yeme bozuklukları uzmanı Tünay Balcı,sporcularda yeme bozuklukları ile ilgili açıklamalarda bulunurken, yeme bozukluklarının tedavisi ile ilgili de bilgilendirme yaptı.

Yeme bozuklukları uzmanı Tünay Balcı açıklamaları şöyle:

“Yeme bozuklukları; ölüm oranı yüksek psikiyatrik hastalıklardır. Yeme bozuklukları adı altında tanı koyulan bazı psikiyatrik hastalıklar şunlardır; “Anoreksiyanervoza, bulimiyanervoza, tıkanırcasına yeme bozukluğu ve tanımlanmamış yeme bozuklukları”

Bu psikiyatrik hastalıklar, bireylerin yeme davranışlarında, beden imajı ve kiloları hakkındaki düşüncelerinde oluşan ciddi bozulmalar şeklinde görünür. Tanı konulmuş kişiler çoğunlukla yiyeceklere, vücut ağırlığına ve görünüşlerine aşırı derecede takıntılıdırlar. Birçok çalışmada, sporcu bireylerin sporcu olmayanlara göre yeme bozuklukları açısından daha yüksek bir risk grubunda oldukları görülmüş. Yeme bozuklukları kadın sporcularda erkeklere kıyasla daha yaygındır. Sporcuların yüksek risk grubunda olmalarının nedenleri arasında rekabet, fiziksel ve duygusal baskılar ve beden algısı sorunları vardır. Bunun yanı sıra, genel popülasyonda olduğu gibi, çoğu sporcu da toplumun oluşturduğu ideal beden algısına (her sporcunun kaslı bir vücuda sahip olması gerektiği düşüncesi gibi) uyabilmek için ekstra çaba gösterirler. Vücut yağının fiziksel avantaj sağladığı spor dallarındaki sporcular örn. sıklet sporları, estetik sporlar ve uzun mesafe koşuları yeme bozukluklarına karşı daha yüksek risk grubundadırlar. Bunlara ek olarak, takım oyuncularının toplu olarak tartılmasının yarattığı depresyon ve performans artırma baskısıda yeme bozukluklarının spora özgü risk faktörleri arasındadır. Sporcularda yeme bozukluğu belirtisi olabilecek bazı davranışlar vardır. Bu davranışlar; kiloda gözle görülür değişiklikler, sporcunun farklı diyetler uygulayarak beslenme düzenini değiştirmesi; egzersiz rutininde ani ve aşırı değişiklikler yapması; beden görüntüsünü beğenmeme ve düşük kiloda olsa bile daha çok kilo verme isteği; kendini kusturma davranışı; diuretik, laksatif veya steroid kullanımıdır. Yeme bozuklukları sporcu sağlığı ve performansı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu hastalıklar çocuklarda veya adolesanlarda gelişim geriliğine, yorgunluğa, odaklanma ve uyku sorunlarına, kalp çarpıntısına ve düşük tansiyona neden olabilir. Ayrıca, yeme bozukluklarında kemik yoğunluğu azaldığından dolayı, sporcularda daha kolay sakatlanma riskini de artırır. Bu nedenle risk altındaki sporcuların davranışlarının özellikle antrönörler ve ilgili kişiler tarafından yakından takip edilmesi gerekmektedir. Yeme bozukluklarında erken tanı ve etkili bir tedavi süreci sporcunun sağlığı ve performansı üzerinde oluşabilecek sorunları azaltmakta çok önemli bir rol oynar.

Yeme bozuklukları tedavisi mutlaka psikiyatrist, pskilog, doktor ve diyetisyen tarafından multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır.”





