Yıldızspor, Altın’ı duyurdu

Türkiye Bölgesel Amatör Lig takımlarından Aydın Yıldızspor, Yonpaş Dumlupınar’dan kadrosuna kattığı Mehmet Altın’ın transferini resmen duyurdu.

Aydın Yıldızspor kulübünün resmi facebook sayfasından yapılan açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde K – PET Süper Ligde 2019 – 2020 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de kupa şampiyonluğu yaşayan, Yenicami AK takımında orta saha ve forvet arkası oynayarak 15 gole imza atan 1997 doğumlu Mehmet Altın’ı Yıldızsporumuza transfer ettik.

Mehmet Altın büyük Yıldızspor ailesine hoş geldin. Sakatlıksız, bol gollü ve sonu şampiyonluk olan bir sezon geçirmek dileğiyle. Hayallerimiz var bizim.” ifadeleri kullanıldı.

