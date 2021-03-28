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Badmintonda sporcu sakatlıkları irdelendi

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Badmintonda sporcu sakatlıkları irdelendi
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Badminton Federasyonunun 26 Mart 2021 günü saat 18.00’da zoom programı üzerinden online sporcu sakatlıkları konusunda düzenlediği seminer yaklaşık bir saat sürdü. 
Başkan Fırat Deniz'in yaptığı açılış konuşmasından sonra KKTC Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı, Spor Hekimliği Uzmanı ve Uzm. Dr. Nevzad Denerel tarafından verilen seminerde video destekli sunumyapıldı. Program soru cevap şeklinde verimli bir şekilde gerçekleştirilirken,başkan Deniz bu gibi eğitimlerin gerekli ve önemli olduğunu açıkladı.
Önümüzdeki günlerde bilgilendirici eğitimlerin verilmesinedevam edeceklerini belirten başkan Deniz, seminerlerin diyetisyen eğitimi, antrenör eğitimi ve hakemlik eğitimi ile ilgili olacağını belirtti.
 
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