Anorthosis hentbolda, Avrupa’da yarı finalinde

Mağusa kökenli Rum kulübü Anorthosis’in hentbol takımı Sabbianco Anorthosis, üçüncü turunda Türkiye takımı Beykoz Belediye’yi elediği Avrupa Hentbol Kupası’nda yarı finale yükselmeyi başardı.
Sabbianco Anorthosis, çeyrek finalde Romanya’nın CS Minaur Baia Mare takımını elemeyi başararak yarı finale yükseldi. Anorthosis yarı finalde,turnuvanın favori ekiplerinden olan İsveç’in YSTADS IF ekibi ile karşılaşacak.
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