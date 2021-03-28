banner583
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
7 0
Cimnastikte kadın üstünlüğü
Cimnastikte kadın üstünlüğü
12 0
 
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
130 0
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
15 0
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
39 0
Türkiye’den müthiş başlangıç
Türkiye’den müthiş başlangıç
19 0
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
17 0
banner529
banner570

Anorthosis hentbolda, Avrupa’da yarı finalinde

banner476

banner624
Anorthosis hentbolda, Avrupa’da yarı finalinde
banner630
Mağusa kökenli Rum kulübü Anorthosis’in hentbol takımı Sabbianco Anorthosis, üçüncü turunda Türkiye takımı Beykoz Belediye’yi elediği Avrupa Hentbol Kupası’nda yarı finale yükselmeyi başardı.
Sabbianco Anorthosis, çeyrek finalde Romanya’nın CS Minaur Baia Mare takımını elemeyi başararak yarı finale yükseldi. Anorthosis yarı finalde,turnuvanın favori ekiplerinden olan İsveç’in YSTADS IF ekibi ile karşılaşacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.