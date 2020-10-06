Badmintonda köy projesi başlıyor

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Badmintonda köy projesi başlıyor

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Badminton Federasyonu hafta sonu düzenleyeceği Köy Projesi için hazırlıklarını tamamlarken,proje Aslanköy’de başlayacak

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Badmintonda köy projesi başlıyor
Ülkemizde badminton sporunun gelişmesi için Badminton Federasyonunun hazırladığı Köy Projesinin ilki hafta sonu Mesaryabölgesindeki Aslanköy’de başlıyor.
Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Köy Projesi için milli sporculardan oluşan 10 kişilik sporcu grubu yanında Dünya Şampiyonasına katılan YDÜ’nün iki başarılı badmintoncusu, Seymen Deniz ve Eren Özuyanık’ın da katılacağı Köy Projesi organizasyonuna hazırız.
Düzenleyeceğimiz bu organizasyonla bölgedeki gençliğe alternatif sporlarla tanışma fırsatı vereceğiz. Merkezlere gidip de spor yapamayan çocukların da spor yapabilmeleri için olanak sağlayacağız.
Milli sporcuların badminton sporunu tanıtma açısından gösteri yapacağı organizasyonda, çocuklara yönelik de yarışmalar düzenleyerek hediyeler vermeyi planlıyoruz.
Aslanköy’deki gençliğin organizasyon için heyecanlı olduğunu görüyoruz. 10 Ekim Cumartesi saat 17.00’de Aslanköy Parkında düzenleneceğimiz organizasyona basın yanında çevre halkının da büyük ilgi göstermesini bekliyoruz.”
 
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