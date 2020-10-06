Badmintonda köy projesi başlıyor

Ülkemizde badminton sporunun gelişmesi için Badminton Federasyonunun hazırladığı Köy Projesinin ilki hafta sonu Mesaryabölgesindeki Aslanköy’de başlıyor.
Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Köy Projesi için milli sporculardan oluşan 10 kişilik sporcu grubu yanında Dünya Şampiyonasına katılan YDÜ’nün iki başarılı badmintoncusu, Seymen Deniz ve Eren Özuyanık’ın da katılacağı Köy Projesi organizasyonuna hazırız.
Düzenleyeceğimiz bu organizasyonla bölgedeki gençliğe alternatif sporlarla tanışma fırsatı vereceğiz. Merkezlere gidip de spor yapamayan çocukların da spor yapabilmeleri için olanak sağlayacağız.
Milli sporcuların badminton sporunu tanıtma açısından gösteri yapacağı organizasyonda, çocuklara yönelik de yarışmalar düzenleyerek hediyeler vermeyi planlıyoruz.
Aslanköy’deki gençliğin organizasyon için heyecanlı olduğunu görüyoruz. 10 Ekim Cumartesi saat 17.00’de Aslanköy Parkında düzenleneceğimiz organizasyona basın yanında çevre halkının da büyük ilgi göstermesini bekliyoruz.”
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