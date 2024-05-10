Play-off ve play-out ilk hafta maçları bugün oynanıyor

Aksa Liglerinde play-off ve play-out maçlarında heyecan başlıyor. Süper Ligden 1 takımın 1. Lige düşeceği play-out ilk hafta maçları bugün Girne ve Gönyeli’de oynanacak.
Süper Lige yükselecek olan 3. Takımı belirleyecek olan 1. Lig play-off 1. hafta maçları ise Alsancak ve Cihangir statlarında oynanacak. 1. Lig den BTM 1. Lige düşecek 3. takımı belirleyecek olan play-out maçları ise bugün Lefkoşa’daki sahalarda oynanacak.
Play-off ve play-out maçlarının programı ve hakemleri şöyle:
SÜPER LİG PLAY-OUT 1.HAFTA
11 Mayıs 2024, Cumartesi
17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Yenicami-Mesarya (Şakir Azizoğlu)
17.00 Gönyeli Stadı C.B.Gençlik Gücü-K.Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)
1.LİG PLAY-OFF 1.HAFTA
11 Mayıs 2024, Cumartesi
17.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı Gönyeli-Yalova (Mustafa Öztugay)
17.00 Cihangir Stadı D.C.Çanakkale-Binatlı (Osman Özpaşa)
1.LİG PLAY-OUT 1.HAFTA
11 Mayıs 2024, Cumartesi
17.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Lapta-Geçitkale (Kerem Eran)
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Ozanköy-Ü.Maraş (Fehim Dayı)
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