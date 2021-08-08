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Badmintoncularımıza çiçekli karşılama

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International Open U15 Turnuvasında yarışan ve yarı finalin kapısından dönen sporcularımız ülkemize dönüşlerinde çiçeklerle karşılandılar

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Badmintoncularımıza çiçekli karşılama
Ankara’da düzenlenen International Open U15 Turnuvasında yarışan ve yarı finalin kapısından dönen sporcularımız ülkemize döndü.
Havaalanında çiçeklerle karşılanan milli badmintoncularımız Nehir Deniz, Salih Öztürk ve antrenörleri Savaş Dursun çiçeklerle karşılandılar.
Federasyon başkanı Fırat Deniz, badmintoncularımızın elde ettiği başarı ile ilgili açıklaması şöyle:
“Milli sporcularımızın ve antrenörümüzün özverili, disiplinli ve fedakarlık yaparak çalışmalarının sonucunda güzel bir sonuç ortaya çıktı. Kendileri ile gurur duyduk.Bu başarının oluşumuna katkı koyan, destek veren herkese çok teşekkür ederim.
Yolun başındayız.İki sporcumuzun da ilk uluslararası turnuvası olmasına rağmen çeyrek finale kalmaları çok büyük bir başarıdır. İleriki dönemde daha da başarılı olacaklarına inancım tamdır.”
 
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