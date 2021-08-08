Modelcilerimiz Mersin’de uçuş deneyimi yaşadılar

Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği üyeleri Mersin’e giderek Mersinli model uçak sevdalılarıyla bir araya geldiler

Necati KÜLAHLILAR

KKTC’nin ilk modelcilik derneği olan Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği (KRMD) Yaz dönemi sıcaklarına rağmen faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor.

Her Pazar günü Alayköy Mandralar bölgesi arkasında model uçak eğitim ve hobi faaliyetlerini düzenli olarak yürüten KRMD fırsat buldukça yurtdışı aktivitelere de katılıyor.

KRMD başkanı Hakan Soruş’un verdiği bilgiye göre dernek üyeleri Temmuz ayının son haftasında Türkiye’de Mersinli model uçak sevdalılarıyla biraraya geldiler.

Gerek dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi, gerekse bu hobi hakkında bilgilerin güncellenmesi adına bu tür faaliyetlere önem verdiklerini belirten başkan Soruş gün boyunca yapılan uçuşların da güzel bir anı olarak hayatımıza katkı yaptığını ifade etti.

Mersin’deki faaliyette yer alan dernek üyelerinden Barlas Aytaçoğlu ise bu tür katılımlarla farklı modellerin birarada olması, değişik uçuş performanslarının sergilenmesi ve modeller hakkında bilgi güncellemesinin her iki taraf modelcileri için de kıymetli katkılar oluşturduğunu vurguladı.

Başkan Soruş son olarak hem hobi hem de spor olarak yapılan modelciliğin sosyal bir faaliyet olduğunu, gençlerin bu hobiye yönlendirilmesinde yapılacak tüm katkıların toplumsal çıktılarının büyük olacağını bilhassa vurguladı.

